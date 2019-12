Martes negro en Francia ante nuevas protestas

Otro motivo de preocupación para el gobierno es que se prolonge la huelga en el transporte durante las vacaciones. Los sindicatos ya han anticipado que no habrá tregua en Navidad salvo que el Gobierno entre en razón.

La dimisión este lunes del artífice de la controvertida reforma de las pensiones, el alto comisionado Jean-Paul Delevoye, es un contratiempo más para al Gobierno galo. Delevoye omitió declarar a la autoridad competente una decena de trabajos paralelos, la mayoría no remunerados.

El sindicato más moderado, CFDT, que hasta ahora no se había movilizado, ha cambiado de bando. Para el primer sindicato de Francia, se cruzó una "línea roja" con el establecimiento de una edad para jubilarse con la pensión plena en los 64 años.

Go Matera

Euronews ya no es accesible en Internet Explorer. Microsoft no actualiza este navegador y no admite las últimas mejoras técnicas. Le recomendamos que utilice otro navegador, como Edge, Safari, Google Chrome o Mozilla Firefox.