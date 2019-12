"Estos Manifiestos estaban dirigidos al público, a la multitud, y no a un pequeño grupo de iniciados. Esta fue otra de las peculiaridades del movimiento , que sin duda fue una de las vanguardias más importantes del siglo XX", ha defendido Cosimo Bracci Torsi, presidente de la Fundación del Palazzo Blu .

ASSOCIATED PRESS

Go Matera

Euronews ya no es accesible en Internet Explorer. Microsoft no actualiza este navegador y no admite las últimas mejoras técnicas. Le recomendamos que utilice otro navegador, como Edge, Safari, Google Chrome o Mozilla Firefox.