Unión sindical en Lyon contra la reforma de las pensiones

"Posponer la edad de jubilación a los 64 años es una simple medida de ahorro. Hoy, algunos trabajadores no pueden permitirse dos años más de espera para poder jubilarse", declara una representante del sindicato CFDT.

La unión sindical se extiende por toda Francia. Como ha quedado demostrado en Lyon, pese a no estar de acuerdo en varios aspectos de sus reivindicaciones, los sindicatos comparten un objetivo. Presionan al Gobierno para que no lleve adelante su polémico sistema de puntos que, consideran, podría conducir a la reducción de las pensiones con el tiempo.

