Centenares de migrantes esperan un futuro mejor en Lyon

Viven hacinados en una escuela abandonada de Lyon a la espera de que se resuelva su solicitud de asilo. La administración local quería expulsar a estos 450 inmigrantes africanos para construir nuevas viviendas. Pero un tribunal de apelación falló en su contra, permitiendo a los "sin papeles" quedarse un año más.

Es el caso de Ebrahim Marond. Pagó a mafias organizadas para que le llevaran desde su Gambia natal hasta Lyon pasando por Senegal, Malí, Níger y Libia, desde donde embarcó rumbo a Italia. Desde allí, llegó a Francia en tren.

"Duermo aquí. No me siento bien. Comparto el espacio con mucha gente. Aquí, dormimos todos juntos, somos personas muy diferentes. Algunas están enfermas, otras están sanas, pero hay muchos contagios", cuenta Ebrahim Marond, solicitante de asilo

Hay una importante escasez de viviendas sociales en Francia. Si no se puede asignar un alojamiento, el Estado paga a los solicitantes de asilo 14 euros al día.

"Aquí en Francia tratan bien a los inmigrantes. Hasta les dan 450 euros al mes. Así que pueden comprar cosas, comer, vestirse adecuadamente, aunque no tengan una casa", explica Clement Olumese, demandante de asilo nigeriano.

Las condiciones en la escuela son terribles. Solo hay 9 baños para todos y algunos no funcionan. A los demandantes de asilo no se les permite trabajar de manera automática, por lo que muchos tienen que pasar tiempo esperando sus documentos.

"Cuando traiga a mi familia, cuando me den los documentos, trabajaré duro. El Gobierno no tendrá que sostener a mis familiares. El Gobierno no tendrá que ayudar a mi familia, a mis hijos. Yo trabajaré", asegura Ebrahim Marond, solicitante de asilo.

Recientemente, Francia superó a Alemania como principal destino de Europa para los solicitantes de asilo. Este año va camino de recibir un número récord de solicitudes. Los expertos consideran que se trata de un efecto dominó de la crisis migratoria. La plusmarca precedente, de 124.000 solicitudes, se estableció en 2018 y representó un incremento del 23 por ciento respecto al año anterior.