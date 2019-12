El limbo político de Bélgica

Dave Sinardet, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Libre de Bruselas, considera que gran parte de los ciudadanos no conecta con los líderes: "Es evidente que la clase política ha fracasado colectivamente a la hora de formar un Gobierno, pero todavía existe la impresión de que todos los partidos políticos están enredados en una lógica estratégica y partidista en lugar de pensar en el interés general y formar un gobierno.

Hay ciudadanos que tildan de "fachada" la política belga, "ya que incluso cuando no hay Gobierno todo sigue funcionando bien". A pesar de la importancia de flamencos y neerlandófonos, hay quien también marca la división política como factor principal.

