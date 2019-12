Angola apuesta por las start-ups para diversificar su economía

En Luanda y en toda Angola, las start-ups que utilizan aplicaciones y habilidades de gestión modernas están organizando a los agricultores y a otros productores informales de alimentos y productos varios que vendan en la economía formal, impulsando así la creación de puestos de trabajo. En esta edición de Business Angola nos centramos en el "uber" angoleño y en la plataforma de ventas Roque-Online, ambos puestos en marcha por jóvenes empresarios procedentes del sector petrolero. Su objetivo es diversificar y fomentar la inversión en otros sectores, lo que podría empoderar a millones de personas que ahora trabajan de forma sumergida.

Kubinga significa "paseo" en kimbundu, uno de los idiomas de Angola. Esta aplicación, que ofrece un servicio de taxi online, y que solo en Luanda cuenta con 180 conductores ha incrementado su número de pasajeros a más de 20.000 al mes en unos dos años. Kubinga, que quiere seguir creciendo, es una alternativa a los modos de transporte existentes.

"Lo bueno de Kubinga es que ofrece muchas posibilidades. Es un servicio que todo el mundo puede permitirse", cuenta Ricardo Munto, conductor de Kubinga. Kubinga, puede usarse en diferentes modalidades, "económico, modo confort, y VIP", añade.

El fundador, que procede del sector petrolero, utilizó sus ahorros para poner en marcha Kubinga. Su objetivo es realizar una oferta pública en tres años. "El universo startup ha calado de lleno. El hecho de que ahora tengamos acceso a las tecnologías de la información y a las finanzas, hace que otras startups también prueben suerte en el sector. Esto nos permite combinar una gran fuerza y luchar contra el trabajo sumergido. Creo que las startups tienen un gran papel, muestran la importancia de la tecnología, y acercan el mercado a todo el mundo", expresa Emerson Pain, Director General de Kubinga.

Estamos en las oficinas de Kubinga, donde observamos de cerca cómo funciona la app disponible en 11 lenguas, una característica que le permite acercarse a todo el mundo. "La idea era crear una plataforma unificada que conectara servicios, paseos y entregas"

Emerson tiene un objetivo claro: unir la economía informal con la formal, la sumergida con la que está bien regulada. "Es así como queremos posicionarnos en el mercado. Queremos actuar como facilitadores. Cuando llegan, probablemente están fuera del sistema, o incluso trabajan de forma ilegal. Pero cuando comenzamos a pagarles, pasa directamente al sistema formal, ya que han de tener una cuenta bancaria".

Impulsar la economía local

Otra de las startups es Roque-Online, una plataforma que pone en contacto a productores informales de alimentos con clientes. En dos años ha pasado de 250 miembros a 36.000, y ha conectado a más de una docena de mercados al aire libre con el público general.

Maria de Lourdes Monteiro, gerente del Hotel Golai, usa la aplicación para hacer sus compras a domicilio. "Para mí, Roque Online tiene muchas ventajas. Una de ellas, el hecho de que me permite ahorrar tiempo al no tener que desplazarme a grandes supermercados. Y además me gusta que tienen productos locales".

Seguimos al equipo de Roque-Online hasta un mercado cercano, donde recogen a mano las frutas y verduras para el hotel. Sus clientes no se conforman con cualquier cosa. Una vez que han preparado el pedido, lo entregan al hotel. Es así cómo crece el mercado al unir a pequeños productores con las empresas del país.

Orígenes en el sector del oro negro

Igual que Emerson en Kubinga, la fundadora de Roque Online también trabajó en el sector petrolero de Angola. Fue ahí donde aprendió las labores de gestión que ahora aplica en su nuevo proyecto empresarial. "La experiencia de la industria petrolera es fundamental para todo lo que hacemos aquí. Cogimos el mismo modelo, en el que tienes en cuenta todo, desde el pozo hasta la bomba. Digamos que los pozos son los mercados donde trabajan personas. Éstas son recursos que juegan a lo largo de la cadena de valor y que acaban conectados con los consumidores. El objetivo es empoderar a todo el que participa en el proceso", cuenta Geraldine Geraldo, fundadora de Roque-Online.

Con un enfoque basado en la tecnología, las empresas de nueva creación en Angola están acelerando el ritmo de la economía, impulsando la inversión y creando empleo para los más jóvenes.