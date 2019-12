La Justicia europea "incendia" la política española

"Nos parece una vergüenza que la Unión Europea esté atentando contra la soberanía nacional y contra nuestros estamentos jurídicos... Jamás la Unión Europea se hubiera atrevido con Alemania. ¿Por qué? Porque les respetan. Si a España no la respetan, nos podemos encontrar con esto y con muchas cosas más", auguraba la eurodiputada de Vox Mazaly Aguilar.

Malestar en las calles, fuego en las redes sociales... España no acaba de digerir la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que considera los líderes independentistas catalanes gozan de inmunidad desde que fueron elegidos diputados del Parlamento Europeo. El gobierno socialista, que busca el apoyo de los separatistas para la investidura de Pedro Sánchez, se ampara en el respeto a las decisiones judiciales:

