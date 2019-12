Sídney acechada por el fuego en máximo nivel de alerta

El primer ministro, el conservador Scott Morrison, ha sido muy criticado por haberse ido de vacaciones a Hawai durante esta crisis, lo que le hizo regresar y pedir disculpas. Sus adversarios lo acusan de no haber tomado suficientes medidas contra el cambio climático, aunque reconocen que en esta oleada de incendios influyen otros muchos factores.

"Mi mayor preocupación es que me entren en los pulmones y en el corazón todas las partículas de humo. Por eso llevo mascarilla", comenta un hombre.

