"Las directrices van a ser claras, no vamos a negociar nuestro juego de ataque. Necesitamos jugadores con una actitud adecuada, gran pasión y compromiso”, señaló el exvolante.

"El factor más importante fue la ambición del club, su historia, su tradición, el ambiente de los aficionados. También el hecho de que queremos mejorar, lograr un equipo mejor y competir. Esos son los motivos por los que he decidido venir aquí", explicó Ancelotti en rueda de prensa.

Go Matera

Euronews ya no es accesible en Internet Explorer. Microsoft no actualiza este navegador y no admite las últimas mejoras técnicas. Le recomendamos que utilice otro navegador, como Edge, Safari, Google Chrome o Mozilla Firefox.