Al mismo tiempo, la Fiscalía reclama que informe del procedimiento de forma inmediata al magistrado encargado de tramitar la euroorden en Bélgica para que deje sin efecto los plazos para la resolución de la entrega de los dos ex dirigentes catalanes hasta que la Eurocámara decida sobre la petición de inmunidad.

La Fiscalía del Tribunal Supremo de España ha pedido este lunes al juez instructor de la causa del 'procés', Pablo Llarena, que solicite a la mayor urgencia posible al Parlamento Europeo la suspensión de la inmunidad del ex president de la Generalitat, Carles Puigdemont, y el exconsejero Toni Comín.

