La aplicación del protocolo FIFA no tiene precedentes. Los avisos se hicieron en intervalos de 10 minutos, durante la segunda mitad, a partir del minuto 63 del partido y con el Chelsea ganando por 2-0. El marcador se mantuvo así hasta que acabó el encuentro.

"Odio el racismo en la sociedad, odio el racismo en el fútbol. Me decepciona que cosas así puedan seguir sucediendo. El árbitro detuvo el juego, habló con los jugadores, habló con los capitanes, habló con los entrenadores... Estaba perdiendo, no quería que se detuviera el juego, pero inmediatamente cuando supe la razón por la que se detuvo el juego, obviamente lo entendí y lo acepté", señala el entrenador del Tottenham, José Mourinho.

