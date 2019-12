Son las nueve de la mañana en Paladru, en el departamento francés de Isère, y comienza una nueva mañana de caza. Una un tanto especial, ya que los cazadores prueban hoy una aplicación de smartphone que promete mejorar tanto la seguridad como la convivencia con los caminantes y los ciclistas que haya en la zona.

Llevar un chaleco naranja, poner carteles o respetar las reglas de tiro son algunas de las medidas de seguridad a cumplir, a pesar de lo cual los accidentes de caza siguen siendo demasiados en Francia y el bosque sigue siendo muy difícil de compartir.

"La gente se sigue preguntando por qué no se prohibe cazar, por ejemplo, sábado y domingo", explica a Euronews Béatrice Étévé, de la Federación Francesa de Senderismo. "Pero lo cierto es que si pedimos una prohibición de caza para el domingo, los cazadores podrían pedir que los excursionistas no caminaran otro día de la semana. No es la solución, queremos poder vivir juntos, y creo que esta aplicación es algo muy positivo", reconoce Étévé.

Aún en fase experimental, la App permite a los cazadores dar a conocer de forma muy precisa, gracias a la geolocalización, no solo la zona en la que están sino también la zona en la que operarán, de manera que los excursionistas, recolectores de setas o ciclistas sean avisados con una señal sonora cuando se acerquen a esa área. Es tecnología sencilla al servicio de la seguridad de todos.

Julien forma parte del equipo que está probando esta aplicación, y asegura que "hace posible la convivencia de una manera muy positiva; porque ahora podemos ver dónde están los cazadores, y por qué no es una buena idea ir hacia ellos a saludar. Será necesaria mucha educación y llevará tiempo, porque no hay que imponer las cosas, la gente debe creer en el proyecto".

Superar los prejuicios y eliminar las hostilidades llevará en efecto su tiempo. Pero la idea y el trabajo de estos pioneros demuestra que, con un poco de buena voluntad y con la ayuda del móvil, la convivencia en el campo es posible.