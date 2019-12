Ofensiva siria contra Idlib

L as tropas de Bashar al Asad , con el apoyo de la Fuerza aérea rusa ocuparon un puesto de observación turco en el noroeste de Siria. Tomaron las dos ciudades rebeldes de Maaret al-Numán y Sarakéb.

Go Matera

Euronews ya no es accesible en Internet Explorer. Microsoft no actualiza este navegador y no admite las últimas mejoras técnicas. Le recomendamos que utilice otro navegador, como Edge, Safari, Google Chrome o Mozilla Firefox.