Pierre Soulages, maestro del negro, cumple 100 años

¿Por qué el negro?. Pierre Soulages lleva los últimos 40 años de su carrera escuchando la misma pregunta, y siempre responde lo mismo: "Porque sí". Este 24 de diciembre el genio francés cumple 100 años, y lo celebra sin renunciar a ese estilo que le ha hecho mundialmente famoso y junto a el color que, para él, está lleno de color.

"El negro es mi infancia", confesaba en una entrevista Soulages. "Cuando era niño me ofrecían muchos colores para dibujar, pero no entendía por qué prefería mojar mi pincel en tinta negra, en lugar de usar los colores que alguien me había regalado por mi cumpleaños".

Pero Soulages no sólo plasma el negro. Lo manipula, le da forma y volumen, resaltando con ello las muchas y sutiles diferencias de luz que encierra un color, y permitiendo así al negro salir de su oscuridad para transformarse en algo luminoso.

"Para mí el negro, entendido como 'no color', es otro país, otro campo mental y no una definición óptica", decía el artista. "A mí no es el dominio óptico lo que me interesa, sino ese dominio escondido en lo más profundo de nosotros, en el lugar donde apreciamos una obra de arte", revelaba Soulages, uno de los tres artistas cuya obra ha sido expuesta en vida en el museo del Louvre.

"Cuando veas uno de mis cuadros, verás la luz que viene de la oscuridad. Es la luz que rebota del cuadro mientras lo miramos. Por consiguiente, el espacio que ocupa el cuadro ya no está sobre el muro. Es la luz de la superficie del muro lo que estamos viendo. El espacio de la pintura es lo que está delante de ella y nosotros que la miramos somos parte del espacio de esa pintura".

Pintor, escultor, ilustrador. Pierre Soulages cumple 100 años cargados de obras que le han convertido en el artista francés vivo más famoso del mundo. Larga vida al maestro del negro.