Phanfone llegó a la isla de Samar este martes antes de barrer el archipiélago hacia el oeste. Los mayores destrozos se han producido en el centro del país. Aunque aún no se ha informado de ninguna baja, los servicios de rescate han señalado que aún no han llegado a las zonas más aisladas . El tifón ha causado grandes daños. Ha arrasado con viviendas, ha tumbado árboles y ha sumido a muchas ciudades en la oscuridad.

El tifón Phanfone ha arruinado la Navidad de decenas de miles filipinos que han quedado atrapados en sus casas debido a las inundaciones. Muchos no han podido salir de sus puertos o de los refugios en los que se han cobijado. Más de 16.000 personas se tuvieron que trasladar esta Nochebuena a escuelas, gimnasios o edificios públicos.

