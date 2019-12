Irak sigue sin primer ministro y más caos en las calles

Las últimas manifestaciones han introducido una variable inesperada. Si hasta ahora el primer ministro debía contar con el visto bueno de Irán y de EE UU, más la bendición del gran ayatolá Ali Sistani, las protestas que desde hace tres meses sacuden Irak exigen una figura que al menos cuente con la aprobación de un amplio sector de los manifestantes. Estos no se conforman con un simple cambio de cara, sino que insisten en renovar un sistema político que consideran sectario y corrupto.

"El Primer Ministro tiene que ser del pueblo iraquí, porque el bloque mayoritario recoge la plaza Tahrir, Karbala y Najaf, clama Mustafa Ali, un manifestante y no al-Maliki o Hadi al-Amiri o Qais al-Gazali que son iraníes y seguidores de Irán", clama Mustafa Ali, un manifestante en Karbala, Irak.

