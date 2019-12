La Navidad de las minorías cristianas en Siria, Nigeria y Pekín

No está permitido exhibir carteles relacionados con las festividades navideñas, a menos que, por supuesto, uno quiera enfrentar la ira del Gobierno en lo que debería ser un momento feliz.

Pekín no reconoce la Navidad como un día festivo porque lo considera parte de los valores occidentales. Pero eso no impidió que cientos de cristianos chinos asistieran a la Misa de Navidad en la histórica Catedral de San Salvador. La Santa Misa del martes fue la primera desde que entró en vigor el acuerdo provisional entre China y el Vaticano sobre el nombramiento de obispos chinos, firmado el 22 de septiembre de 2018.

