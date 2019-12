Los pasteles de la familia real brit´´anica

no comment

no comment

no comment

no comment

no comment

no comment

no comment

no comment

no comment

no comment

no comment

no comment

no comment

no comment

Más No Comment

Hasta a las familias reales les toca hacer los preparativos para comer en Navidad, aunque con un margen mayor de tiempo. La Reina Isabel II y sus descendientes han estado haciendo dulces a principios de este mes. También posaron frente al árbol decorado con coronas, soldados con faldas escocesas y Corgis, la raza de perro favorita de Su Majestad. El video se grabó como parte de la iniciativa Together at Christmas (Juntos en Navidad) de la Royal British Legion.

Go Matera

Euronews ya no es accesible en Internet Explorer. Microsoft no actualiza este navegador y no admite las últimas mejoras técnicas. Le recomendamos que utilice otro navegador, como Edge, Safari, Google Chrome o Mozilla Firefox.