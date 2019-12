El consistorio ha habilitado albergues para los damnificados. Todos los bomberos de la ciudad han acudido a extinguir el fuego. Como medida de precaución, se cortó la luz a unos 90.000 clientes . El alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, ha apuntado que los incendios se han iniciado de forma intencionada. Están trabajando para buscar a los autores . Afortunadamente no ha habido víctimas mortales.

