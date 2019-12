Puigdemont pide que se anule la eurorden que pesa sobre él y que se aparte el juez Pablo Llarena por falta de imparcialidad . El expresidente de la Generalitat apunta que esta protegido por la inmunidad parlamentaria. Cree que se debe archivar su causa porque considera que no ha cometido ningún delito. Se ampara en el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre Oriol Junqueras que según la defensa del expresidente de la Generalitat le permitiría adquirir la condición de eurodiputado. Sobre la petición de la Fiscalía al Supremo de la suspensión de la inmunidad para los políticos implicados en el procés ha señalado que es extravagante, grosera e ilegal.

