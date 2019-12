Kosovo inaugura legislatura sin confirmarse el futuro gobierno

La formación del nuevo Gobierno es esencial para reanudar el estancado diálogo de normalización de las relaciones con Serbia, que no reconoce la independencia de Kosovo autoproclamada en 2008.

El nombramiento allana el camino para que Albin Kurti, también de Autodeterminación, se ponga al frente de un gobierno de coalición con la conservadora Liga Democrática de Kosovo LDK; ambos partidos ya han colaborado en el pasado, pero no logran ponerse de acuerdo a la hora de designar ministros y altos cargos. Las dos formaciones insisten en que el presidente del país corresponderá a uno de sus representantes cuando el actual mandatario, Hashim Thaci, termine su mandato en 2021. En Kosovo, el presidente del país lo elige el Parlamento.

The Associated Press

Go Matera

Euronews ya no es accesible en Internet Explorer. Microsoft no actualiza este navegador y no admite las últimas mejoras técnicas. Le recomendamos que utilice otro navegador, como Edge, Safari, Google Chrome o Mozilla Firefox.