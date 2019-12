"El avión se aplastó como un acordeón": testimonio de un superviviente

Del accidente aéreo en Kazajistán, que dejó más de 50 heridos y varias víctimas mortales, hemos recogido el testimonio de uno de los supervivientes. Explicó a Euronews como vivió el accidente sentado en su asiento.

"Fue como un golpe rápido, las piezas del avión comenzaron a separarse, el avión se comprimió de repente, se aplastó en la parte delantera del fuselaje como un acordeón.

En la fila 14, un hombre quedó atrapado. Y ahí es donde se detuvo.

El techo no se me vino encima, no cayó sobre mí, se detuvo justo antes de la fila 15.

A través de una pequeña ventana, que alguien debió abrir, todos empezamos a salir al ala del avión.

Cuando empezaron a salir, inmediatamente se cayeron, porque las alas estaban resbaladizas, heladas. Estaba oscuro, eran las 7 de la madrugada.

Lo primero que pensé fue, estamos aquí y esto seguramente se romperá

¿Qué harán mis hijos sin mí? Ese fue mi único pensamiento".