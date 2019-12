Varios vuelos están sufriendo retrasos , especialmente en los aeropuertos de Lisboa y Oporto; pero no se ha informado de ninguna cancelación. Si la compañía no responde a las demandas de los empleados, estos planean seguir con paros por horas en enero.

Huelga de los trabajadores de Portway en los aeropuertos portugueses . Son los que se encargan de las operaciones terrestres, equipajes, pasajeros o cargas. Se debe a que la empresa ha incumplido la promesa que había hecho a los trabajadores que suponía descongelar los sueldos a partir de noviembre de este año . La huelga que llega hasta el domingo aún no esta impidiendo que vuelen las compañías, a pesar del amplio seguimiento que hay según los sindicatos.

Go Matera

Euronews ya no es accesible en Internet Explorer. Microsoft no actualiza este navegador y no admite las últimas mejoras técnicas. Le recomendamos que utilice otro navegador, como Edge, Safari, Google Chrome o Mozilla Firefox.