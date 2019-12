Una mujer y dos niños mueren en una avalancha en los Alpes italianos

Una mujer, una niña de siete años y un niño de de la misma edad han muerto este sábado víctimas de un alud mientras esquiaban en un glaciar en el valle de Senales, en el sur del Tirol. La mujer y la niña fallecieron en la montaña, mientras que el pequeño pudo ser reanimado y trasladado a un hospital en Trento, donde finalmente murió. Según las autoridades, los tres eran alemanes, aunque aún no habían sido identificados.

ANSA via AP

Go Matera

Euronews ya no es accesible en Internet Explorer. Microsoft no actualiza este navegador y no admite las últimas mejoras técnicas. Le recomendamos que utilice otro navegador, como Edge, Safari, Google Chrome o Mozilla Firefox.