Dice que el objetivo del poema es que el público conozca y conecte con estas comunidades, para que vean que probablemente tienen cosas en común. "No son tan distintos a ellos, seguro que tienen problemas parecidos", dice Zulfiqar.

Además cada acción rutinaria, se convierte en un desafío. Muchos no hablan inglés pero tienen que aprender la cultura del Reino Unido, ir a la escuela, ir al médico, pagar una factura, el contrato de teléfono, etc.

Zulfiqar dice que al trabajar con todas estas familias, se ha dado cuenta de lo devastador que ha sido la migración en sus vidas. Le muestran fotos de sus casas, de lo que tenían antes y se avergüenzan mucho de donde viven ahora y dicen que no se puede comparar con sus vidas de hoy.

"Es muy creativa, sabe de fotografía. He sido su mentora", explica Zulfiqar.

Ellie se convirtió del Islam al cristianismo con su pareja. Dejaron Irán porque esto no es aceptable allí y pidieron asilo en el Reino Unido, explica Zulfiqar. Ellie, quien lleva ahora más de un año en el Reino Unido, comenzó viviendo en una albergue de refugiados y ahora colabora con Zulfiqar en su actividad artística con migrantes.

Una de las mujeres que aparecen en el vídeo, Ellie, de origen iraní, contribuyó escribiendo dos versos: "Realmente no tengo un hogar sin mi familia, soy como un pájaro migratorio siempre en viaje familiar".

Así surgió el poema "Searching for life" ("Buscando la vida"), al que ponen voz y rostro dos familias sirias que huyeron de la guerra, una pareja iraniana y la autora del mismo, Salma Zulfiqar, que lleva años trabajando a través de su fundación ARTconnects en talleres con migrantes en los que busca devolverles la voz a través de actividades artísticas.

