Ana Estrada tenía 14 años cuando le diagnosticaron polimiositis, una enfermedad sin cura que consume poco a poco los músculos del cuerpo. Con 20 años, dejó de caminar y comenzó a desplazarse en silla de ruedas pero eso no le impidió seguir con su vida y graduarse en Psicología. Sin embargo, años después, las cosas se torcieron para ella que, a sus 42 años, necesita una sonda para alimentarse y otra para respirar. Hoy, paralizada casi por completo, lucha para que Perú apruebe el suicidio asistido y pueda dejar de ser, según sus palabras, prisionera en su propio cuerpo.

Go Matera

