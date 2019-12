¡El 2020 ya ha llegado a algunos países de Asia y Oceanía!

En Australia más de un millón de personas ha acudido a la bahía de Sídney a pesar de que las celebraciones de este año se han visto empañadas por los graves incendios forestales que asolan Nueva Gales del sur. Los fuegos artificiales previstos para las 9 de la noche, hora local, se retrasaron 15 minutos debido a los fuertes vientos, pero eso no impidió que decayera la fiesta.

Go Matera

Euronews ya no es accesible en Internet Explorer. Microsoft no actualiza este navegador y no admite las últimas mejoras técnicas. Le recomendamos que utilice otro navegador, como Edge, Safari, Google Chrome o Mozilla Firefox.