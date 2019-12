Macron insiste que culminará su controvertida reforma de las pensiones

Los deseos de Año Nuevo de Emmanuel Macron han coincidido con el vigésimo séptimo día de huelga en Francia. Una mobilización a raíz de la reforma de las pensiones, que afecta principalmente al sector de los transportes y que ha paralizado el país, sobre todo la región de Ile-de-France, donde se encuentra París.

"La reforma de las pensiones a la que me he comprometido junto con el Gobierno se llevará a cabo, porque es un proyecto de justicia y progreso social. Espero que junto con los sindicatos y la patronal, el gobierno del primer ministro Edouard Philippe encuentre un acuerdo de forma rápida que a la vez respete los principios de los que he hablado".

Esta huelga, que ya dura más que la de 1995, coincide con la 59ª semana de protestas de los chalecos amarillos. Las conversaciones entre el Gobierno nacional y las organizaciones sindicales y patronales deben retomarse el próximo 7 de enero, antes de que el proyecto de ley para reformar las pensiones se presente en el Consejo de Ministros.