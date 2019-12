Hasta esta excarcelación, 148 disidentes estaban en las cárceles nicaragüenses, a los que se suman 82 personas de las que no se tienen noticias desde que fueron capturadas por policías y paramilitares. Algunos de los opositores llevaban más de un año en prisión, como Pedro Gutiérrez.

"Dar agua no puede ser un delito, porque si se criminaliza el hecho de solidarizarse para dar agua a las personas que lo están solidarizando en qué país estamos y para dónde vamos. No podemos vivir en un país en el que se criminalice el hecho tan sencillo de regalarle agua a quien lo necesita", afirma Jesús Tefel, tras salir de la cárcel 'El Chipote'.

