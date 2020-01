Año nuevo, ideas nuevas. Corea del Norte anunció su intención de retomar tanto las pruebas nucleares como el lanzamiento de misiles intercontinentales.

Así lo confirmó el propio Kim Jong-un durante la reunión plenaria del Comité Central del Partido de los Trabajadores, donde aseguró que no veía razones para seguir manteniendo la moratoria autoimpuesta en su día, en el marco de unas conversaciones con Estados Unidos que hoy por hoy vuelve a estar en punto muerto.

Según Pionyang, Estados Unidos no ha dado los pasos necesarios para avanzar en dichas negociaciones, si bien estas no están del todo rotas. El líder norcoreao insiste en que la actividad nuclear de su país dependerá siempre de la actitud que Washington tenga con ellos. Para Donald Trump, el nuevo giro de Kim Kong-un no es algo que, de momento, le preocupe.

"Él representa a su país, y yo al mío", decía el presidente estadounidense. "Ambos tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, pero él firmó un contrato. Firmó un acuerdo que hablaba de la desnuclearización. Lo firmamos en Singapur. Y creo que es un hombre de palabra. vamos a averiguarlo, pero yo creo que es un hombre de palabra".

Por lo pronto, y a pesar del optimismo de Trump, Corea del Norte asegura haberse puesto de nuevo en marcha, con la creación de una nueva arma estratégica, probablemente un misil balístico, lista para poder usarse muy pronto.

