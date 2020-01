El parque, que agradeció las numerosas ofertas de ayuda recibidas en unas pocos horas, comunicó que el zoo no abrirá hoy sus puertas y señala que, todavía conmocionados, sus responsables no pueden decir todavía si van a precisar ayuda y de qué tipo.

"Nuestros peores temores se han hecho realidad. No hay animales supervivientes en el recinto de los monos. El jardín de los gorilas no se ha visto afectado", escribió el zoo en su cuenta de Facebook, y precisó que Kidogo, un gorila occidental de planicie, y su familia, "están bien".

