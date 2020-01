Tras años de pruebas y experimentos, está previsto que la quinta generación de sistemas de telecomunicaciones - 5G - se introduzca a gran escala en Europa en 2020.

Pero, ¿qué es exactamente la 5G y cómo cambiará nuestras vidas?

¿Qué es la 5G?

Las redes 5G representan la próxima generación de conectividad a Internet móvil. Ofrecerá un ancho de banda ultra alto, así como conexiones más fiables con teléfonos inteligentes y otros dispositivos. Será al menos 100 veces - y hasta 1.000 veces - más rápida que la 4G, permitiendo que las películas de alta resolución se descarguen en pocos segundos.

¿Qué ventajas aportará?

La 5G está diseñada para un mundo en el que miles de millones de dispositivos dependerán de una conexión constante a Internet.

Los primeros teléfonos móviles que soportan la red 5G están disponibles en Europa desde el pasado mes de septiembre. En muchos países, las primeras infraestructuras de red ya han sido completadas.

La Comisión Europea la ha descrito como "uno de los pilares más importantes de nuestra economía y sociedad digital en la próxima década".

La velocidad de 5G y la conectividad de baja latencia -que permite a los dispositivos procesar un volumen muy elevado de mensajes de datos con un retraso mínimo- impulsarán la inteligencia artificial así como la computación en nube, según la Comisión.

Con el tiempo, toda la actividad económica se verá influida por las nuevas infraestructuras 5G, acelerando la transformación digital de las empresas y, en consecuencia, la cuarta revolución industrial.

La industria de la automoción, el transporte y la distribución, así como las redes de infraestructuras y la sanidad, son sectores que se transformarán con la llegada de la 5G.

Camiones y coches sin conductor, edificios y ciudades "inteligentes" e intervenciones médicas a distancia son algunas de las innovaciones posibles gracias a la 5G.

¿Cuánto tiempo tendremos que esperar?

La tecnología 5G se está desarrollando actualmente en todo el mundo.

La UE adoptó su plan de acción para la tecnología en 2016 con el objetivo de lanzar servicios 5G en los 28 estados miembros a finales de 2020 a más tardar, seguido de un rápido desarrollo para asegurar una cobertura ininterrumpida en todas las zonas urbanas y a lo largo de las principales rutas de transporte para 2025.

Entre 2014 y 2020, el bloque gastó 700 millones de euros en la tecnología 5G y se estima que el sector privado ha invertido más de 3.000 millones de euros. La empresa finlandesa de telecomunicaciones Nokia, por ejemplo, anunció el año pasado que había obtenido un préstamo de 500 millones de euros del Banco Europeo de Inversiones para desarrollar su red 5G. La sueca Ericsson, por su parte, aseguró 250 millones de euros.

Según un análisis de la Global System for Mobile Association (GSMA), se estima que para mediados de la década cerca de una de cada tres conexiones móviles utilizará redes de quinta generación. En particular, se estima que la penetración de la tecnología de 5G en Europa será del 31% en 2025, lo que se traduce en 217 millones de conexiones.

Antenas y frecuencias

Las ondas de frecuencia utilizadas por 5G tienen un alcance más corto que en los sistemas anteriores. Esto significa que se necesitan más antenas, más cercanas al suelo.

Las frecuencias utilizadas en la fase de implementación de las redes de 5G (3,5 GHz y 700 MHz) son ligeramente diferentes de las frecuencias utilizadas actualmente, pero esto no significa que estos cambios afecten al funcionamiento de las antenas. La banda de 26 GHz se utilizará en la próxima fase para servicios específicos.

¿Es la 5G malo para la salud?

Esto no se sabe todavía. Hasta ahora nadie ha podido responder a esta pregunta. Muchos argumentan que a medida que se necesiten más antenas, los riesgos para la salud aumentarán proporcionalmente.

Pero estas antenas deberían ser de última generación y la radiación electromagnética emitida debería ser significativamente menor que los niveles emitidos por las redes 4G / 3G / 2G existentes.

Aún así, algunos grupos en Europa están haciendo presión contra esta tecnología, incluyendo a grONDES (un juego de palabras con las palabras francesas para "ruido y olas") que argumentaba a principios de este año que "el número de estudios científicos llevados a cabo por institutos y organizaciones respetadas que confirman la nocividad de las tecnologías móviles para la salud y el medio ambiente está aumentando constantemente".

Un informe de la Comisión de la UE publicado el año pasado señalaba, sin embargo, que "los estudios no han aportado todavía pruebas claras del impacto en los mamíferos, las aves o los insectos".

"La falta de pruebas claras para informar el desarrollo de directrices de exposición a la tecnología 5G deja abierta la posibilidad de consecuencias biológicas no deseadas", añadió.

¿Es el fin de la 4G?

No, porque la tecnología 5G no se implementará de forma inmediata y uniforme en todo el mundo, por lo que los dos sistemas seguirán existiendo uno junto al otro, especialmente porque no todos los dispositivos son compatibles con la tecnología 5G.