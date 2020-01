Claudia López, la nueva alcaldesa de Bogotá que rompe moldes

Entre las cinco metas de su gobierno está que los ciudadanos de Bogotá vivan sin miedo, en una ciudad con más oportunidades laborales, mejor educación y más verde. De hecho, Claudia López ha asegurado que no los ciudadanos la han elegido para encarnar no solo un cambio de prioridades, de estilo y de liderazgo, sino también para a cambiar la historia.

Claudia López ha llegado en bicicleta al acto en el que ha asumido el cargo de alcaldesa de Bogotá. No solo eso, sino que caminó hasta el estrado de la mano de su esposa, la senadora Angélica Lozano, dejando claro que con ella la política en Colombia rompe todos los moldes.

