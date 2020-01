¿Peligra el futuro del Canal de Panamá? Los retos de una vía histórica

Veinte años después, apuntan nubes en el horizonte. El año pasado, hubo que reducir el tonelaje de los buques en tres ocasiones, debido a que el canal no contaba con un nivel de agua suficiente porque las precipitaciones han estado un 27 % por debajo del promedio histórico .

Fue construido y administrado por Estados Unidos desde su inauguración en 1914. El tratado Torrijos-Carter estableció en 1977 la cesión progresiva del canal, aunque Panamá no tuvo la plena soberanía sobre el istmo hasta diciembre de 1999 cuando se firmó la transferencia con el rey español Juan Carlos como testigo.

