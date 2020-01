China mueve pieza en el tablero de Hong Kong

Sustiye a Wang Zhimin, quien ocupaba el cargo desde hace tres años y no supo calibrar la magnitud del movimiento prodemocrático que surgió en la excolonia británica desde hace siete meses. Las protestas ciudadanas masivas, que comenzaron en respuesta a un controvertido proyecto de ley de extradición a China, se han convertido en un auténtico desafío a los planes de Pekín para acelerar el proceso de integración de Hong Kong y Macao, territorios que actualmente se rigen por el principio un país dos sistemas.

Go Matera

Euronews ya no es accesible en Internet Explorer. Microsoft no actualiza este navegador y no admite las últimas mejoras técnicas. Le recomendamos que utilice otro navegador, como Edge, Safari, Google Chrome o Mozilla Firefox.