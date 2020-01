Con fuertes vientos y temperaturas por encima de los 40º C, la situación puede empeorar durante el fin de semana en buena parte del país. Decenas de miles de personas tratan de huir por carretera en los estados de Victoria y Nueva Gales del Sur, dos de los más afectados.

"La prioridad de este despliegue es ayudar a garantizar la seguridad de la vida, apoyar la evacuación de los afectados, en particular en comunidades aisladas, y prestarles asistencia. Se trata de avanzar, en particular en las zonas que han sido devastadas por el fuego para cubrir las necesidades inmediatas. El esfuerzo de recuperación seguirá. El aumento de las Fuerzas de Defensa de Australia incluye el despliegue de hasta 3.000 efectivos", anunció Morrison.

