Los fuegos de Australia se cobran otra vida

El día anterior, los fuertes vientos y máximas de hasta cincuenta grados obligaron a elevar la alerta de emergencia en una veintena de puntos. En la localidad de Batlow ha muerto una persona por un paro cardiaco, lo que eleva la cifra total desde septiembre a 23. Tray Dawley es capital del Servicio Rural de Bomberos e indica que "hay que seleccionar objetivos y batallas. Elegimos lo que podíamos salvar, casas que eran defendibles [...]. Escogemos batallas, entramos y esperamos ganarlas. No las ganamos todas, pero tuvimos algunas buenas victorias anoche".

Los incendios en Australia no dan tregua en el nuevo año. Unos doscientos focos continuaban ardiendo este domingo en el sureste del país, a pesar de una bajada de casi veinte grados de las temperaturas que ha facilitado las tareas de los bomberos.

