Declaradas zonas de desastre en Australia

La tragedia hasta ahora se ha cobrado 26 vidas y ha destruido 2.000 casas, además de poner en riesgo a una parte importante de la población, abrumada por la tragedia. Stephanie Bailey es fisioterapeuta y agricultora: "Fue en resumen abrumadoramente aterrador. He pasado por cosas muy peligrosas trabajando en otros países, la seguridad se ha ido, nos han traicionado. Estas plantaciones de pino son ahora nuestros enemigos, son demonios esperando para atraparnos."

"Hemos pronosticado condiciones de peligro extremo. Es probable que se produzca una actividad de incendios muy significativa a raíz de un día caluroso hoy y mañana y el cambio no se producirá en el este del estado hasta la tarde de mañana y en la parte norte del estado, hasta la tarde del sábado", informa Daniel Andrews, premier de Victoria.

Euronews ya no es accesible en Internet Explorer. Microsoft no actualiza este navegador y no admite las últimas mejoras técnicas. Le recomendamos que utilice otro navegador, como Edge, Safari, Google Chrome o Mozilla Firefox.