Se da la circunstancia de que se trata de un tema sensible entre las comunidades aborígenes porque para las de religión cristiana estos animales son sagrados al representar la Natividad.

Algunos camelleros comenzaron a abandonar sus animales y como no tienen ningún predador ahora Australia tiene la mayor población de camellos salvajes del mundo . Se estima que su población ronda el millón de ejemplares , con un rápido crecimiento.

"Deshacerse de los camellos salvajes es una forma de frenar las emisiones de gases de efecto invernadero" en la región. Estos animales, considerados una plaga porque no son autóctonos, emiten una media de una tonelada de dióxido de carbono al año, según el consejo del APY.

Euronews ya no es accesible en Internet Explorer. Microsoft no actualiza este navegador y no admite las últimas mejoras técnicas. Le recomendamos que utilice otro navegador, como Edge, Safari, Google Chrome o Mozilla Firefox.