Termina la operación de sacrificio de 5.000 camellos salvajes en Australia por la sequía y el calor

La decisión incendió las redes sociales y movilizó a los defensores de los animales. Desde la APY justificaron la campaña en un comunicado: "Deshacerse de los camellos salvajes es una forma de frenar las emisiones de gases de efecto invernadero" en la región. Estos animales, considerados una plaga porque no son autóctonos, emiten una media de una tonelada de dióxido de carbono al año.

Frente a la polémica que ha generado esta decisión, Kling afirmaba que entienden "a los defensores de los animales, pero hay mucha información que no se conoce sobre la situación de uno de los lugares más secos y remotos de la Tierra".

