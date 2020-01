Los iraníes despiden a Qasem Soleimaní

Hamideza Homayounifar, corresponsal de Euronews en Irán, resume el ambiente en Irán durante el funeral de Qasem Soleimaní: "El funeral debía comenzar a las 8 de la mañana, pero había mucha gente aquí desde las 6. La población es tan grande que ha estado caminando durante horas y todavía se puede ver gente detrás de mí. Los ciudadanos van a acompañar a los camiones que llevan los ataúdes al aeropuerto para que los trasladen al funeral en la ciudad de Qum. Es importante decir que ayer hubo otros dos funerales en otras dos ciudades -uno por la mañana y otro por la tarde- y millones de personas se unieron a ellos también. No es exagerado decir que este es el segundo funeral más grande en la historia de la República Islámica de Irán después del funeral del ayatolá Jomeini."

Go Matera

Euronews ya no es accesible en Internet Explorer. Microsoft no actualiza este navegador y no admite las últimas mejoras técnicas. Le recomendamos que utilice otro navegador, como Edge, Safari, Google Chrome o Mozilla Firefox.