El asesinato de Qasem Soleimaní aleja a Irán del pacto nuclear

En Irak, mientras el ataque ha sido denunciado como una violación de la soberanía, los legisladores han aprobado una resolución no vinculante que pide que las tropas extranjeras abandonen el país, donde hay unos 5000 soldados de Estados Unidos como parte de la coalición contra el grupo Estado Islámico.

La televisión iraní informó que, como consecuencia, el país no cumpliría con las restricciones sobre el enriquecimiento de uranio marcadas por el pacto de 2015. Los diputados iraníes habían cantando previamente 'Muerte a Estados Unidos', La salida del acuerdo podría desembocar en el desarrollo de un arma nuclear.

