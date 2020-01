Kolinda Grabar-Kitarovic era la favorita para revalidar el cargo pero hizo una campaña con demasiados errores. La victoria de Milanovic es un golpe para ella y para su partido de centro-derecha, la Unión Democrática Croata (HDZ), quien ocupa la jefatura de Gobierno. "Croacia ha decidido. Zoran Milanovic será el presidente durante los próximos cinco años. Me gustaría felicitarle. Le deseo todo lo mejor en su trabajo", ha dicho la todavía presidenta en funciones.

