Donald Trump mantiene que el ataque contra Soleimaní “salvo vidas”

Donald Trump mantiene que el asesinato del general iraní Qasem Soleimaní fue necesario y "salvó muchas vidas". El presidente de los Estados Unidos, además, no cesa en sus amenazas contra la República Islámica: "Yo diría esto: si Irán hace algo que no debería hacer, sufrirá las consecuencias y con mucha fuerza".

Además, el presidente asegura que tenía información valiosa sobre los planes de Soleimani de atacar intereses estadounidenses, lo que le hizo acabar con el general.

Por otro lado, Washington afirma que no está en sus planes sacar a las tropas de Irak. Desmintiendo la publicación del borrador de una carta dirigida a las autoridades iraquíes en la que se hablaba de un inicio de retirada.

"Nuestra política no ha cambiado. No vamos a dejar Irak. Un borrador de carta sin firmar no constituye un cambio de política, y no hay ninguna carta firmada, que yo sepa", explicaba a la prensa Mark Esper, secretario de defensa de EEUU.

Trump ha asegurado que se dirigirá a los miembros del Congreso este miércoles para explicar los términos de un posible ataque de respuesta contra Irán.

La escalada de tensión entre Estados Unidos y la República Islámica ha llegado a un punto insostenible y algunos países han decidido retirar sus efectivos de la coalición anti Estado Islámico en Irak