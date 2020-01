Taxis-voladores: la película Blade Runner se hace realidad

Los promotores aseguran que no será ruidoso y, en cuanto a la seguridad, "el S-A1 tiene múltiples rotores. Si uno falla, otros toman el relevo -aseguró Jaiwon Shin-. También tendrá un sistema de despliegue de paracaídas para un aterrizaje seguro en caso de emergencia".

