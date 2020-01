Mientras tanto, el presidente egipcio Abdelfatá al Sisi también ha expresado su preocupación, criticando los acuerdos de Turquía con Trípoli, calificando su intervención militar como "un asunto de seguridad nacional egipcia". El Cairo está mostrando músculo diplomático al ser anfitrión de la reunión de hoy. El encuentro sea posiblemente más efectivo que la iniciativa liderada por Europa, una cumbre sobre la crisis en Libia que todavía no tienen fecha.

Euronews ya no es accesible en Internet Explorer. Microsoft no actualiza este navegador y no admite las últimas mejoras técnicas. Le recomendamos que utilice otro navegador, como Edge, Safari, Google Chrome o Mozilla Firefox.