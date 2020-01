Salud, ecología e inteligencia artificial en el CES de Las Vegas

"Nuestro producto ayuda porque hay muchos aspectos del clima y el medioambiente", explica Emmanuel Lemor, director de atención al cliente de LivingPackets. "Uno de ellos es el de los plásticos que acaban en el océano. Con nuestra solución no hay más necesidad de burbujas de plástico, el problema está resuelto. La caja es reutilizable miles y miles de veces, frente a la de cartulina. Eso también reduce las emisiones de CO2".

"Siempre que tienes algo controlándote, tienes que preocuparte por la privacidad. Pero se puede conseguir un equilibrio", cuenta a Euronews Satish Movva, Presidente y fundador de CarePredict. "No usamos cámaras, no hay una cámara en el baño y otra en la habitación observándote. Se trata de recoger datos. Cómo se mueve tu brazo, en qué habitación estás, datos que son neutrales respecto a tu privacidad".

Se basa, como otros muchos productos tecnológicos, en el almacenamiento de datos personales, lo que en estos momentos despierta muchas suspicacias en relación a la defensa de la privacidad. La empresa detrás del producto, CarePredict, esgrime que no es intrusivo.

