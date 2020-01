"Con seis o diez diputados conseguían bastante rédito identitario, económico, en infraestructuras, etc. Creo que en otros lugares ese modelo se fue percibiendo que ese modelo podía ser provechoso. Porque a lo mejor en un determinado sitio, precisamente han percibido que hay un déficit de infraestructuras y esas infraestructuras se construyeron en un lugar cuyos votos interesaban más... y como hubo ciertas zonas que quedaron un poco más apartadas, en un plano más secundario, pues han dicho, vamos a hacer valer estas reivindicaciones".

El primer Gobierno de coalición de la democracia española ha surgido del Parlamento más fragmentado de su historia. En el Congreso de los Diputados, hay trece partidos políticos representados y no todos encajan en la tradicional división ideológica izquierda/derecha. Hay formaciones independentistas, nacionalistas, regionalistas e incluso plataformas de reivindicación provincial de la llamada España vacía o España vaciada... En el origen de esta explosión de partidos, están los "logros" de las formaciones nacionalistas durante los años en los que dominaba el bipartidismo. Lo explica Óscar Sánchez, doctor en Comunicación Política de la Universidad de Salamanca:

