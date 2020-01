Próxima firma del acuerdo comercial entre China y Estados Unidos

Así, la reducción de la tasa arancelaria tendrá un efecto 'bastante pequeño' en el comercio y las economías de China y de Estados Unidos porque el volumen de negocio no aumentará como podían esperar. Mientras China crecerá alredeor de un 6 %, la economía estadounidense quedará cerca del 2%.

En el seno del Banco Mundial, las autoridades económicas consideran que en 2020, incluso con una ligera mejora, la economía mundial no se desprenderá de la etiqueta de vulnerable. Prevén que crecerá en torno a un 2,5 %.

"Ahora, a medida que la globalización económica se amplía, la restricción y las interferencias en una cooperación internacional, normal, no sólo perjudican a los intereses de las empresas relevantes, incluidas las estadounidenses. También causan preocupaciones para el comercio y el entorno innovador de Estados Unidos. Además, afectan a la estabilidad de la cadena industrial internacional", afirma Gao Feng, portavoz del Ministerio de Comercio de China.

Trascendental viaje de Liu He a Washington. El vice primer ministro chino llegará a la capital estadounidense la próxima semana para firmar el acuerdo de la "Fase Uno" con el Gobierno de Trump. Un pacto que tiene como objetivo reducir la guerra comercial existente hoy entre las dos mayores economías del mundo.

