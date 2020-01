Ucrania cree que un misil pudo derribar el avión caído en Irán

Las pesquisas iraníes hasta el momento llevan a una conclusión bien diferente. Según las autoridades persas, no hubo ninguna llamada de radio de emergencia y el aparato estaba tratando de regresar al aeropuerto de la capital cuando se precipitó.

El presidente, Volodimir Zelenski, ha estado presente en el homenaje en el aeropuerto de Kiev a las víctimas: "Hago un llamamiento a la comunidad internacional, incluida Canadá, para que se sume a la investigación de las circunstancias del accidente del Boeing 737 ucraniano. Además, se realizarán en Ucrania revisiones de seguridad completas y no planificadas de los vuelos de Ukranian Internatinal Airlines y de otras aerolíneas nacionales. Se aconseja a los ciudadanos ucranianos que se abstengan de visitar esta región."

